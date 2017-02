Servidores recebem o 13º em dia

A gente precisa reconhecer que o Paraná não vive a crise de outros estados, por que ajustes foram feitos. Também chiei com aumento de impostos, como o IPVA do meu carro, mas vejo que o resultado apareceu. Pelo menos aparentemente as finanças do estado estão em dia. Que 2017 seja de plena recuperação do país que o PT destroçou. Por: Geraldo Perehowski em 21 de dezembro de 2016 às 5:30 pm Restaurante Popular está fechado

Boa tarde. No dia 03.09.2016, eu e minha esposa, fomos almoçar para experimentar a refeição do restaurante popular de Londrina.

Sinceramente ficamos triste de ver o tipo de alimento (refeição)que sevem para a população.

Não é possível servirem uma refeição que parece comida para porco.

Era em torno de 12.10 e já não tinha mais comida para servirem, ficamos em torno de 20 minutos esperando fazerem mais comida, e quando foram servir, olha, nem cachorro comia, porque dava nojo, tinha um caldo de feijão, onde foi colocado feijão cru e linguiça crua, que pelo amor de DEUS, da vergonha e acabamos deixando sobre a mesa, porque não dava para comer.

Se tem um restaurante popular, vamos servir um alimento que realmente venha nos dar paladar e prazer em comer.

Você via que os responsáveis não viam a hora de fechar o restaurante para ir embora.

Pessoa que vão lá comer, são pessoas que realmente não tem condições de pagar em outro restaurante, que pelo salários que recebem, não conseguiriam almoçar todos os dias, onde procuram um alimento para saciar a fome.

Espero de as autoridades venha fazerem fiscalizações surpresas, para ver a qualidade de refeição que servem.

Espero em Deus, que as pessoas responsáveis e Nutricionistas façam as inspeções, como se fosse para a família deles.

Esperamos que melhorem a qualidade de alimento e as pessoas venham se alimentarem e fiquem felizes.

Abraços Dirceu Aparecido Bott Por: Dirceu Aparecido Bott em 10 de outubro de 2016 às 4:25 pm Rio de Janeiro “tecnicamente quebrado”

A petezada fez tudo para conseguir as olimpiadas para o Brasil, certamente pensando no tanto que iam roubar das obras necessárias. Mas a incomPTência é também do PMDB do tal Pezão, que tem as mãos sujas também. Uma vergonha um estado com a arrecadação do Rio estar chorando as pitangas desse jeito. Se o caso estivesse com o dr. Moro já tinha gente na cadeia. Por: Hilario Porfirio em 18 de junho de 2016 às 1:01 pm